В Татарстане 19 застройщиков получили финансирование для строительства по новым правилам

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Девятнадцать застройщиков Татарстана получили проектное финансирование от банков для строительства жилья по новым правилам. Об этом журналистам во вторник сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

"Сегодня уже 19 наших застройщиков получили проектное финансирование. Они финансируются путем привлечения банковских кредитных средств и ведут отчет перед банками, перед нашим министерством, муниципальными образованиями", - сказал он.

Эти застройщики планируют построить 258,6 тыс. кв. м жилья. По словам министра, в республике работают 18 банков, которые получили право финансировать застройщиков через эскроу-счета. Сейчас 10 из них ведут работу с застройщиками. На рассмотрении банков находятся заявки от шести застройщиков по девяти объектам общей площадью 146,2 тыс. кв. м.

Достраивать жилье по старым правилам долевого строительства будут 79 застройщиков. Они возводят 173 объекта, в которых уже приобрели квартиры 17,5 тыс. жителей региона. Все эти объекты имеют более, чем 30-процентный объем выполненных работ, более 10% квартир у них продано.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 22 апреля подписал постановление, утверждающее список критериев, согласно которым строительство жилья после 1 июля 2019 года может быть завершено с привлечением средств дольщиков и без перехода на счета эскроу. Согласно документу, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более.

Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Также исключение делается для системообразующих организаций, общая площадь возводимых домов у которых составляет не менее 4 млн кв. м на территории не менее четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.

О финансировании через эскроу

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.