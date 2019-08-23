На Ставрополье создан фонд защиты прав дольщиков

ПЯТИГОРСК, 23 августа /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков Ставропольского края прошел государственную регистрацию, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления по строительному и жилищному надзору.

"Региональный фонд защиты прав дольщиков прошел государственную регистрацию, в ЕГРЮЛ внесена запись о некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Ставропольском крае", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшее время планируется приступить к подготовке документов для передачи проблемных объектов фонду, чтобы достроить людям дома.

"Первые строительно-монтажные работы на объектах можно будет начать в 2020 году", - говорится в релизе.

В настоящее время в дорожную карту включено 26 недостроенных многоквартирных домов (1 тыс. 810 пострадавших граждан). 11 объектов находятся в Ставрополе, 14 - на КМВ и один долгострой в Зеленокумске Советского района.

27 июня внесены изменения в Федеральный закон № 151-ФЗ, согласно которому субъекты РФ могут создать специальный фонд, средства которого пойдут на завершение строительства проблемных объектов. Ставропольский край один из первых регионов России приступил к созданию фонда.