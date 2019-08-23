Работы на всех долгостроях Кубани начнутся к 2022 году

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают в течение двух лет запустить работы на всех домах-долгостроях в регионе, сообщил в пятницу губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи в Краснодаре с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.

"За два года мы планируем возобновить работу по всем долгостроям. По сути - найдены механизмы. Осталось определиться с источниками финансирования. Путь решения проблемы мы видим и в течение двух лет приступим к ее решению", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что только за последние два года 7 тыс. человек из реестра обманутых дольщиков получили свое жилье и были исключены из списка.

Федеральные средства на завершение долгостроев

Мутко добавил, что на завершение шести проблемных объектов долевого строительства в Краснодаре могут выделить федеральное финансирование.

Кондратьев обратился к вице-премьеру с просьбой помочь с финансированием для завершения долгостроев, на которые невозможно привлечь инвесторов. По данным пресс-службы вице-премьера, речь идет о восьми жилых комплексах - "Иван да Марья", "Снежная королева", "Парусная регата", "Дом Романовых", "Мир", "Заря", "Луч" и "Радуга". По шести из них есть возможность привлечения федерального бюджета.

"Мы готовы помочь, но нам нужно четко понять алгоритм [решения проблемы]", - сказал Мутко.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства: сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 225 объектах долевого строительства в регионе, 72 из них внесены в региональный реестр. Депутаты на Кубани приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей. Также власти Краснодарского края создадут государственную компанию и фонд, которые в дальнейшем достроят самые проблемные дома региона. По состоянию на первое полугодие 2019 года, с задержками вводятся в эксплуатацию уже менее 2,5% от общего объема новостроек.

При этом регион занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе (ЮФО) по объемам ввода в эксплуатацию жилья. В 2018 году в регионе ввели 4,4 млн кв. м. жилья, годовой план выполнен на 105,2%. Власти Краснодарского края планируют за счет реализации нацпроекта "Жилье" в течение пяти лет увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья до 5,24 млн кв. м в год.