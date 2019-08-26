В Башкирии за семь месяцев выполнили годовой план по переселению из аварийного жилья

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" по расселению граждан из аварийного жилья в Башкирии на 2019 год перевыполнен в четыре раза. С начала года расселено 300 человек, сообщила в понедельник пресс-служба госкомитета республики по строительству и архитектуре.

"В Башкортостане в четыре раза перевыполнены показатели национального проекта "Жилье и городская среда". В настоящее время площадь расселенного аварийного жилья составила 4,82 тыс. кв. м, расселено 300 человек. Целевые показатели 2019 года в Башкирии достигнуты уже в июле, но расселение граждан из аварийного жилья согласно программе продолжается", - говорится в сообщении.

В 2019 году по республике по целевым показателям должно быть расселено более 1 тыс. кв. м жилья, переселено 60 человек. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2020 годы Башкирия получила из средств Фонда ЖКХ - 282,42 млн рублей, софинансирование региона составит 63,4 млн рублей, добавили в госкомитете.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Он состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.