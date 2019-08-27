Власти Башкирии сообщили, что дома обанкротившихся застройщиков достроят за счет бюджета

УФА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии создадут фонд, который будет достраивать дома обанкротившихся застройщиков за счет бюджета, для решения проблемы обманутых дольщиков. Регион является лидером в Приволжском федеральном округе по числу жителей, не получивших свои квартиры, сообщил во вторник врио главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

"У нас самое большое количество обманутых дольщиков в Приволжском федеральном округе. Все обязательства перед дольщиками мы выполним, сроки у нас небольшие. Поэтому создаем фонд, начинаем насыщать его бюджетными деньгами и направлять на строительство. По-другому никак", - сказал он.

В конце 2018 года власти республики заявляли о намерении завершить строительство 64 проблемных объектов в этом году, исключив из реестра обманутых более 1600 дольщиков. Всего в Башкирии недостроенными числятся 97 жилых домов, обманутыми дольщиками признаны 2 700 человек. Количество потенциально обманутых граждан, которые приобрели недвижимость в проблемных домах, превышает 7 тыс.