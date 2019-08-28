Кадастровая палата призвала владельцев участков вносить контактные данные в ЕГРН

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сведения о почтовых и электронных адресах собственников участков в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) помогут избежать земельных споров с соседями. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет урегулировать вопрос согласования общих границ земельных участков. В числе новаций - утверждение права кадастровых инженеров запрашивать из ЕГРН сведения о почтовых и электронных адресах при проведении кадастровых работ.

"Добавить почтовый или электронный адрес в ЕГРН стоит каждому правообладателю. Доступ к актуальным и достоверным контактам из реестра недвижимости снизит риски для владельцев земельных участков при проведении процедуры согласования границ смежных участков", - приводятся в сообщении слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Марины Семеновой.

В кадастровой палате пояснили, что добавить свои контактные данные в сведения ЕГРН можно, подав соответствующее заявление в офис МФЦ. Наличие контактов в реестре недвижимости "предоставит собственнику возможность своевременно получать извещения о проводимых согласованиях при уточнении границ и действиях, косвенно связанных с его недвижимостью", отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что процедуру согласования границ проводит кадастровый инженер - индивидуально с каждым владельцем или на общем собрании. Если специалист не может найти контактные данные собственника, адресованное ему извещение публикуется в прессе, обычно - в местной газете.

"Несмотря на то, что адресат может не прочитать объявление в газете, он будет считаться надлежащим образом оповещенным. При этом отсутствие возражений с его стороны, неявка на собрание будут расцениваться как согласие с границами земельного участка соседа. Таким образом, согласование границы смежного участка может состояться без его владельца", - подчеркивают в кадастровой палате.

О согласовании границ

Законом о кадастре установлено, что местоположение границ согласовывается с гражданами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования или аренды на срок более пяти лет. Согласование границ является обязательной частью межевания в случае уточнения границ существующего участка или если сведения о границах смежных участков отсутствуют в ЕГРН.