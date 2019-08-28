Эксперт сообщил о росте объема строительства офисов в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Строительство около 350 тыс. кв. м офисов ожидается в Москве в этом году, что почти в три раза превысит показатели 2018 года. Об этом в среду сообщила журналистам партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина.

"Активность девелоперов растет, они начинают новые проекты. В этом году ожидается ввод 350 тыс. кв. м офисов. В 2018 было построено только 133 тыс.", - сказала она.

По словам Никитиной, в 2019-2021 годах в Москве может быть построено около 1 млн кв. м офисной недвижимости.

Она добавила, что в столице по итогам первого полугодия 2019 года свободно почти 2 млн кв. м офисов - около 11%. "Вакансия ниже, чем в кризисные годы, но при этом стабильна, ни роста, ни падения не прогнозируется", - сказала Никитина.