Минстрой отметил высокий уровень собираемости взносов на капремонт с начала года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уровень собираемости взносов на выполнение капитального ремонта с начала года в российских регионах приближается к 100%, при этом объем заключения контрактов на капитальный ремонт и выполнения работ в регионах недостаточен. Об этом в среду сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на селекторном совещании с представителями регионов.

"На сегодня уровень собираемости взносов составляет в среднем по стране 93%, превышение этого показателя наблюдается в 38 субъектах", - сказал Егоров.

В то же время объем выполненных работ при таком уровне собираемости является невысоким, подчеркнул замминистра. "Всего в стране выполнен 21% от плановой стоимости. Если говорить по квадратным метрам, то исполнение - 25,5%. В прошлом году на последнюю отчетную дату было 30% по площади. То есть граждане лучше платят, собираемость растет, а работ сделано меньше. Это недопустимо, ведь на капремонт используются деньги граждан, и они хотят видеть результат, за что они эти деньги платят", - сказал Егоров.

Он отметил недостаточные темпы заключения контрактов региональными операторами капремонта на выполнение работ. "На 1 августа уровень контрактования составляет 210 млрд рублей, или 68% плановой стоимости проведения работ. Нас не устраивает такой низкий уровень контрактования, учитывая сезонность выполнения работ. Вы знаете свои планы реализации работ, вы можете спокойно планировать и заключать контракты. Эти деньги не федеральные, они уже лежат у вас на счетах", - подчеркнул Егоров.

Замглавы Минстроя добавил, что в значительном числе регионов объем заключенных контрактов составляет менее 50% от плана, даже если собираемость взносов высока. В числе таких регионов он назвал Тверскую область, где региональные власти сообщают о собираемости более 95%. Низкий уровень заключения контрактов отмечен в Ивановской, Костромской, Рязанской, Омской, Магаданской, Астраханской, Кемеровской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе и ряде других субъектов РФ. В Карачаево-Черкесии не заключено ни одного контракта на капитальный ремонт, сообщил замминистра.

Он призвал регионы ускорить заключение контрактов, чтобы не переносить сроки выполнения работ.