Единороссы предложили оформлять многодетным господдержку ипотеки в МФЦ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева попросила первого вице-премьера Антона Силуанова и ДОМ.РФ предусмотреть получение многодетными семьями гарантированных выплат на погашение ипотечного кредита при помощи МФЦ и портала госуслуг.

"Мною направлены обращения на имя первого вице-премьера Антона Силуанова и в ДОМ.РФ с просьбой ускорить законодательное определение порядка обращений граждан за получением выплаты. Также считаю необходимым сделать процедуру подачи документов на получение господдержки максимально удобной, предусмотрев уже привычные людям формы взаимодействия, например, через госуслуги и МФЦ", - сообщила Окунева, слова которой приводит пресс-служба партии.

Как отметила замглавы комитета, в адрес партпроекта поступает большое число обращений от многодетных семей, столкнувшихся с проблемами при получении выплат на погашение ипотеки. "Согласно части 7 федерального закона № 157-ФЗ порядок реализации соответствующих мер господдержки, включая порядок обращения граждан и перечень необходимых документов, определяется правительством РФ. Тем не менее, в настоящее время этот порядок не определен, что приводит к многочисленным отказам в выплатах", - пояснила парламентарий.

С инициативой предоставить многодетным семьям господдержку в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Согласно действующему законодательству, право на указанную выплату могут получить мать или отец, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий дети, и которые имеют действующий ипотечный кредит, взятый до 1 июля 2023 года.