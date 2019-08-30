Торги по продаже московского отеля "Пекин" пройдут 2 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Электронный аукцион по продаже отеля "Пекин"в центре Москвы пройдет 2 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе собственника объекта - компании "Галс-Девелопмент".

"2 сентября в Москве состоятся электронные торги по продаже отеля "Пекин" <…> Открытый аукцион на повышение пройдет на <…> АО "Единая электронная торговая площадка". Начало аукциона - в 10:00. Предметом аукциона является право заключения договора купли-продажи обыкновенных именных акции ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" в количестве 353 210 штук, составляющих 100% общего количества акций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стартовая цена лота составляет 5,671 млрд рублей. Повышающий "шаг" установлен в размере 15 млн рублей. Основной актив компании, выставленной на торги, - имущественный комплекс отеля категории 4* площадью 26 тыс. кв. м.

Гостиница "Пекин" - памятник архитектуры федерального значения, располагается на Большой Садовой улице в центре Москвы. Здание построено в 1939-1958 годах по проекту Дмитрия Чечулина, который был одним из инициаторов высотного строительства в историческом центре столицы. В отеле 151 номер, также на его территории расположены спа-центр, салон красоты, кафе и магазины. В настоящее время в "Пекине" идет восстановление башенной части фасада.