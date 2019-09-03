Медведев: правительство должно сконцентрироваться на развитии рынка жилья

ГОРКИ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал правительство сконцентрироваться на развитии рынка жилья.

"Мы должны сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья. Ситуация на нем непростая, хотя она имеет тенденцию к тому, чтобы выравниваться. Мы, действительно, стали строить больше", - сказал Медведев на совещании о расходах бюджета на период 2020-2022 года в части ЖКХ и жилищного строительства.

"Понемногу стал снижаться ипотечный процент, хотя, конечно, люди все равно этим процентом далеко не всегда довольны", - добавил премьер.

Медведев отметил, что в бюджете должно быть уделено внимание модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. "Мы продолжаем работу по полной или частичной замене изношенного оборудования, из-за которого в основном все аварии и случаются. Чтобы регионам было проще найти деньги на это, дополнительную поддержку оказываем за счет средств фонда по реформированию ЖКХ", - сказал глава кабмина.