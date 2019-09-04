Костин считает, что ставка по ипотеке может опуститься до 8% в перспективе двух лет

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься до отметки в 8% в перспективе двух ближайших лет. Такое мнение журналистам высказал глава банка ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я ставку 8 (%) вижу в перспективе там двух лет, наверное, вполне реальной", - сказал Костин, комментируя ставки по ипотеке.

При этом он отметил, что в начале следующего года ипотечные ставки могут опуститься до 9%. Также Костин подчеркнул, что в целом выступает за то, чтобы ставка по ипотеке была не более 8%, а ключевая ставка - не более 5%.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Как сообщала пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.