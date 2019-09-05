Правительство рассмотрит вопрос распределения средств на долгострои на следующей неделе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Вопрос о распределении средств по долгостроям в рамках защиты прав дольщиков планируется вынести на рассмотрение правительства на следующей неделе. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал генеральный директор "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

Плутник напомнил, что правительство выделило Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства 16 млрд рублей в 2019 году для достройки проблемных объектов более чем в 30 субъектах России с наименьшим количеством долгостроев. Летом 2019 года регионы получили право создавать свои региональные фонды, которые станут партнером федерального фонда.

"Через этот фонд мы будем финансировать по решению правительства программы достройки или программы компенсаций, которые будут утверждены на уровне субъектов, - сказал он. - Мы сейчас совместно с Минстроем готовим перечень на основании обращений, поступивших к нам от разных глав регионов для того, чтобы правительство утвердило такую программу. Мы планируем ее докладывать на следующей неделе в правительстве".

Как уточнил Плутник, по поручению правительства первые средства будут предоставлены Ивановской, Тульской, Ленинградской областям и Приморскому краю.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее пяти миллионам семей.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства учрежден правительством, работу фонда курирует финансовый институт ДОМ.РФ.