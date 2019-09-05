В "Опоре России" считают, что льготная ипотека в ДФО поддержит рынок первичного жилья

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% поддержит рынок первичного жилья. Такое мнение высказал в четверг ТАСС руководитель комитета по строительству общественной организации "Опора России" Дмитрий Котровский.

Президент России Владимир Путин, выступая 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума, объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Программа будет распространяться на новостройки и строительство индивидуальных домов для тех граждан, которые взяли "дальневосточный гектар". В качестве источника финансирования президент предложил использовать средства нацпрограммы развития макрорегиона и Фонда развития Дальнего Востока.

"В среднем в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) каждый год заключается порядка 50 тыс. браков, поэтому дополнительные субсидии для молодых семей повысят спрос на первичном рынке жилья. А программа "Дальневосточный гектар" получит новый виток развития. Такие меры государственной поддержки позволяют гражданам в короткие сроки улучшать свои жилищные условия, а застройщикам - быстрее реализовывать построенные квадратные метры", - отметил он.

По словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, программы льготного кредитования на Дальнем Востоке существовали и раньше. Так, с этого года жители макрорегиона могут взять ипотеку под 5%. Кроме того, на Сахалине и Курильских островах местные власти обещают ссуду под 0% на строительство собственного дома, добавила она.

По мнению эксперта, эффективность реализации программы ипотеки под 2% будет зависеть от ее условий, особенно в части "дальневосточного гектара". "Если охват останется тот же, то едва ли мы увидим серьезный всплеск активности покупателей или строителей индивидуального жилья на Дальнем Востоке, потому что самостоятельно осваивать гектар земли за городом - это трудоемкая и дорогостоящая задача, решение которой не исчерпывается доступным кредитом на строительство. Впрочем, жители близлежащих регионов из Сибирского федерального округа могут заинтересоваться переездом в соседние субъекты Дальнего Востока", - отметила Литинецкая.

По оценке Котровского, на территории ДФО 165 компаний-застройщиков возводят порядка 2,5 млн кв. м жилья. Объем ипотечных жилищных кредитов, выданных на покупку жилья на первичном рынке, колеблется от 10% до 30% от общего объема ипотеки в регионах Дальнего Востока.