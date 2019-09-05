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ВЭФ-2019

Минвостокразвития оценил, сколько потребуется из бюджета для ставки в 2% по ипотеке в ДФО

Речь идет о сумме более чем 2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Субсидирование льготной ставки по ипотеке для жителей регионов Дальнего Востока потребует ежегодных расходов из федерального бюджета порядка 2,18 млрд рублей. Такие данные следуют из подготовленных к ВЭФ-2019 материалов Минвостокразвития, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Расчет предполагаемых расходов из госпрограммы сделан исходя из срока кредита на 20 лет.

Снижение ставки по ипотеке до 2% для молодых семей обсуждалось с начала года. Расчетами и разработкой механизма занимался в том числе Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), который будет координировать выдачу средств через региональные ипотечные агентства. В четверг в ходе пленарного заседания ВЭФ президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы в 2019 году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".

На территории Дальневосточного округа уже сейчас действуют определенные льготы по ипотеке, в том числе для привлечения молодых кадров в регион.

Ранее ФРДВ заявил, что источником финансирования станет госпрограмма социально-экономического развития округа. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития, корректировка госпрограммы для выдачи ипотеки не потребуется.

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