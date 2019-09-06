Долгострой "СУ-155" на юго-западе Москвы могут сдать в ноябре

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Недостроенный обанкротившейся девелоперской компанией "СУ-155" дом жилого комплекса "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы может быть сдан в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом сообщил в пятницу заммэра столицы Марат Хуснуллин в ходе осмотра объекта вице-премьером РФ Виталием Мутко.

Дом в микрорайне Новые Черемушки по адресу кв-л 10С (Шверника ул. / 60-летия Октября пр-т), корп. 8 в Москве является одним из последних незавершенных долгостроев "СУ-155" в России.

"В ноябре сдать можно, но нужно очень поработать", - сказал Хуснуллин. "Мосгосстройнадзору поручено заранее готовить документы и выдавать замечания застройщику, чтобы не получилось, что до ноября дошли, а потом оказалось, что что-то не готово" - добавил заммэра Москвы.

В свою очередь Мутко дал поручение замглаве Минстроя РФ Никите Стасишину контролировать завершение долгостроя и пообещал встретиться с дольщиками дома 30 ноября.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты из-за сложной экономической ситуации. К решению проблемы подключилось правительство, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. При этом компания несла обязательства в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, 26 тыс. семей дольщиков "СУ-155" получили квартиры.