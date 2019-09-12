Эксперт: специалисты из России готовы строить в Китае

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Российские архитекторы готовы строить в Китае, равно как и изучать местный опыт градостроительства. Об этом сообщил в четверг ТАСС вице-президент Союза московских архитекторов, член правления Союза архитекторов России Илья Заливухин на открытии Пекинской недели дизайна (Beijing Design Week). Она пройдет в китайской столице с 12 по 16 сентября.

"Китай, насколько я смог увидеть, за последние 20 лет очень преуспел в развитии своих городов, - сказал Заливухин. - Перенимать опыт такого комплексного подхода, конечно, нужно".

"Россия и Китай, - продолжил он, - на протяжении 70 лет довольно много взаимодействовали, обменивались опытом в этой области. Когда-то в КНР приезжали советские метростроители, а сейчас большая китайская строительная корпорация выиграла тендер на строительство линии метрополитена в Москве". Архитектор считает, что у Китая сейчас "огромный опыт инфраструктурного строительства".

"Для нас перенимать такой опыт - это и осваивать новые технологии, и экономить деньги, имея в виду не только Москву, но и Санкт-Петербург, и Екатеринбург, и Новосибирск", - полагает он. С другой стороны, отметил специалист, "можно и российских архитекторов приглашать в Китай, это был бы отличный пример культурных обменов". "Мне очень хотелось бы поработать в Китае, использовать накопленный в России опыт, перенять китайский опыт, в том числе в области градостроительства. В таком обмене всегда рождается что-то интересное", - заключил собеседник агентства.

"Мы участвуем в выставочном проекте Пекинской недели дизайна со своим павильоном (Moscow Design Pavilion), который впервые официально представляет московскую индустрию дизайна", - рассказала в свою очередь ТАСС председатель Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна при Московской торгово-промышленной палате, директор Ассоциации специалистов предметного дизайна Анастасия Крылова. "Для нас это не только выставка, но и бизнес-миссия, мы намерены обговорить и подписать с китайскими организаторами соглашение по программе "Москва - город-гость Пекинской недели дизайна 2021/2022", обсудить проведение в следующем году Дней китайского дизайна в Москве", - сообщила куратор российского стенда.

Участие россиян в нынешней Пекинской неделе дизайна предусмотрено единой программой развития стратегического партнерства Москвы и Пекина и приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Стенд создан при поддержке правительства Москвы.