Кадастровая палата разъяснила условия оформления самовольно занятых земель

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Поправки в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости позволяют узаконить использование самовольно занятых земель при соблюдении трех условий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

16 сентября вступают в силу изменения в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости", упрощающие процедуру проведения комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти. Одно из положений позволяет гражданам узаконить фактически используемые участки, если их размер превышает площадь в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

"Во-первых, узаконить фактически используемые "лишние" метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, а во-вторых, если на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. В-третьих, площадь такого "увеличения" должна быть не больше предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае, если такой минимальный размер не установлен, не более чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН", - говорится в сообщении.

Оформить земли в собственность можно будет при проведении властями комплексных кадастровых работ за бюджетные деньги. Такие работы выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов участков, зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства. В ведомстве подчеркивают, что упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ в целом благотворно скажется на положении собственников участков. "Но важно: к поправкам нельзя относиться как к возможности быстро увеличить площадь своих земельных участков. Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ", - приводят в сообщении слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Марины Семеновой.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №150-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" 17 июня 2019 года. Закон вступает в силу 16 сентября, спустя 90 дней после дня его официального опубликования.