ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".

"Восемь процентов - на эту цифру мы нацелены, чтобы выйти в течение года - полутора. Раньше даже тех сроков, которые президент поставил", - сказал он.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Как сообщала пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.