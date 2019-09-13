Исследование: цены на новостройки за два месяца выросли почти в 50 городах России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цены на рынке новостроек РФ после перехода на эскроу счета в июле выросли почти в полусотне городов. Такие данные содержатся в исследовании, составленном аналитиками портала domofond.ru.

В исследование вошли 63 города РФ с населением больше 250 тыс. человек.

"С 1 июля, после перехода на эскроу-счета, в 48 из 63 рассматриваемых городов цены на первичную недвижимость выросли от 0,1% в Чебоксарах до 4,8% в Москве", - говорится в материалах исследования.

Согласно данным исследования, в возглавляющей рейтинг Москве стоимость 1 кв. м увеличилась с 1 июля на 4,8% - до почти 240,6 тыс. рублей в августе. На втором месте Иркутск, продемонстрировавший рост в 3,6% - до 64,4 тыс. рублей за 1 кв. м. На третьем - Нижний Новгород (рост на 3,4% - до 76,1 тыс. рублей за 1 кв. м). В пятерку городов России с максимальным ростом цен на новостройки также вошли Симферополь (2,8% - до 73,6 тыс. руб. за 1 кв. м) и Сочи (2,7% - до 124,6 тыс. рублей за 1 кв. м).

Как уточнил ТАСС руководитель направления первичной недвижимости в "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев, за два прошедших месяца (июль, август) квадратный метр на рынке новостроек России в среднем подорожал на 2,9% - до 72,5 тыс. рублей. "Пока ценовая динамика не сильно отличается от показателей предыдущих периодов. Однако в продаже появилось жилье, которое реализуется по новым правилам, и стоимость квадратного метра там может быть до 10% выше (в зависимости от проекта и локации), чем в аналогичных объектах, где продажи ведутся по старым нормам", - рассказал он. Эксперт также обратил внимание, что в июле-августе средние цены на жилье выросли и на вторичном рынке РФ - на 0,8% до 65,3 тыс. рублей за кв. м.

"Стоимость на вторичном и первичном рынке всегда взаимосвязаны. Повышается цена в новостройке, спрос перетекает на вторичный рынок, вследствие чего увеличивается стоимость и там", - прокомментировал руководитель департамента консалтинга и аналитики компании "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков. По его словам, повышение стоимости жилья на вторичном рынке обусловлено изменениями в законодательстве, регулирующем рынок новостроек. "До конца года ожидается, что данная тенденция сохранится", - добавил он.

Города, где цены снизились

По данным domofond.ru, за лето снижение цен на новостройки отмечено только в девяти российских городах. Наиболее значительная динамика, в 1%, зафиксирована в Костроме. В июне 1 кв. м здесь стоил 47,0 тыс. рублей, в августе - 46,6 тыс. рублей. На втором месте Белгород - снижение на 0,9% до 60,1 тыс. в августе. На полпроцента упала стоимость "первички" в Саранске и Пензе. В остальных пяти городах снижение незначительное - на 0,1%.

Об эскроу

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Ожидается, что переплату по кредитам застройщики заложат стоимость квадратного метра. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.