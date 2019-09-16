До конца года более 500 семей дольщиков в Приморье должны получить свое жилье

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Подрядчики строительства проблемных жилых домов в Приморье до конца 2019 года должны сдать до шести домов на более чем 500 семей, сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморского края по итогам еженедельного совещания с органами исполнительной власти края, которое провел губернатор Олег Кожемяко.

"Как доложила руководитель АО "Корпорация развития Приморского края" Ольга Сун-жаю, в настоящее время Фонд поддержки обманутых дольщиков, оперативной дирекцией которого выступает корпорация, ведет работу с 29 проблемными домами, ввод в эксплуатацию которых ожидают более 3 тыс. человек. Всего же до конца года свое жилье получат более 500 семей обманутых дольщиков, это более 1000 жителей края", - говорится в сообщении.

Сегодня специалисты фонда проверяют дефектовочные ведомости, проектно-сметную документацию, помогают застройщику в подготовке смет на завершение строительства и дальнейшем прохождении экспертизы, оказывают юридическую консультацию дольщикам. До конца года планируется ввести в эксплуатацию пять долгостроев на проспекте Красного Знамени и улице Второй Рудничной во Владивостоке, а также дома в селе Суражевка и в Артеме. Также, возможно, будет достроен дом на Второй Поселковой во Владивостоке. Сейчас там ведутся отделочные работы.

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) жительница Приморья озвучила проблему обманутых дольщиков. Губернатор региона Олег Кожемяко, комментируя ситуацию, обратился к президенту с просьбой выделить региону прямую дотацию в 3,2 млрд рублей для решения этой проблемы. Эти средства планируется направить на объекты трех жилых комплексов, в числе которых "Снеговая падь" во Владивостоке, дольщики которого неоднократно обращались к президенту с просьбами о помощи.

По информации фонда поддержки обманутых дольщиков региона, Приморье нуждается в дотации, так как часть проблемных объектов не попадает под федеральное финансирование в связи с тем, что застройщик не может быть признан банкротом. Еще одна причина состоит в том, что денежных средств для завершения строительства всех проблемных объектов домов на территории Приморского края в бюджете Приморского края на 2020, 2021, 2022 годы не имеется, сумма, необходимая для достройки проблемных объектов для регионального бюджета неподъемна, сообщили в фонде.

Ситуация с долгостроями

По данным фонда, в Приморье насчитывается более 3 тыс. человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Официально долгостроями признаны 29 объектов.

Благодаря фонду ведутся работы на объектах ЖК "Снеговая падь", где признаны проблемными три дома, жилого комплекса "Одиссей", жилого комплекса "Лайф", на площадках домов в городе Артеме. На рассмотрении фонда находятся 10 заявок о признании объектов проблемными, среди них еще несколько домов комплекса "Снеговая Падь", жилые дома в Артеме и другие.

Краевой фонд, главная задача которого заключается в том, чтобы в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края, был зарегистрирован в Приморье в апреле 2019 года.