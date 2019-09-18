Около 10 тыс. москвичей переехали в новые дома с начала программы реновации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 10 тыс. жителей Москвы получили новые квартиры по программе реновации, которая реализуется в столице с июня 2017 года. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"За весь период программы по состоянию на 17 сентября построено 47 объектов мощностью 600 тыс. кв. м. Передано под заселение 42 дома. Переселено уже около 10 тыс. горожан", - сказал он.

По его словам, в настоящее время по программе реновации ведется строительство 122 объектов, в проектировании находится 54 дома.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.