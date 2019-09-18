Власти Москвы сообщили, что часть жилья будет достраиваться без эскроу до 2028 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Часть жилых проектов, которые реализуются в Москве с прямым привлечением средств дольщиков, будут строиться до 2028 года по старой схеме, сообщил в среду заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров на форуме PRO Estate.

"По нашим расчетам, в Москве порядка 76% [проектов] остаются в старой схеме. И по тем разрешениям на строительство, которые на сегодня выданы, по старой схеме, и по выданным заключениям о соответствии, у нас застройщики будут работать аж до 2028 года. У нас есть такие длительные разрешения на строительство. Но основной ввод у нас будет приходиться на 2020, 2021, 2022 год", - сказал он.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года перешли на работу по проектному финансированию с применением счетов эскроу. При этом застройщики значительной части жилья сохранили право завершить начатое строительство по старым правилам привлечения средств дольщиков, поскольку проекты соответствуют правительственным критериям строительной готовности и объема уже привлеченных средств дольщиков.

Правительство РФ 22 апреля утвердило критерии, соответствие которым позволяет строящимся жилым проектам не переходить на работу по эскроу. Согласно документу, такое право получают проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более. Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявлял, что все проекты, реализующиеся по старым правилам, будут достроены за два года.