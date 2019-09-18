{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы: застройщики практически перестали допускать нарушения с деньгами дольщиков

Заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров отметил, что 25% нарушений связано с несвоевременной подачей отчетности

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Застройщики жилья в Москве практически перестали нарушать законодательство, привлекая средства дольщиков. Об этом на форуме PRO Estate в среду заявил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

"Итогом реформы стало то, что уменьшился процент нарушений застройщиками 214-ФЗ в части привлечения денежных средств населения, когда застройщик не заключает с дольщиками договор долевого участия, а использует иную схему. У нас сегодня эта цифра составляет 1% от всех нарушений",- отметил Гончаров.

При этом он уточнил, что порядка 30% нарушений связано с предоставлением застройщиками информации в Единую инфосистему жилищного строительства: сведения направляются несвоевременно или неактуальны. Еще 25% нарушений связано с несвоевременной подачей отчетности.

Ранее Гончаров сообщил, что в Москве 76% строящихся жилых проектов будут завершены без использования проектного финансирования, по старой схеме привлечения средств дольщиков.

Турция заинтересована в расширении присутствия своего стройбизнеса в России
Замминистра окружающей среды и урбанизации Турции Мехмет Эмин Бирпинар отметил, что страны планируют создавать рабочие группы, которые будут "на местах проводить переговоры, осуществлять взаимные визиты"
Читать полностью