Власти Москвы: застройщики практически перестали допускать нарушения с деньгами дольщиков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Застройщики жилья в Москве практически перестали нарушать законодательство, привлекая средства дольщиков. Об этом на форуме PRO Estate в среду заявил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

"Итогом реформы стало то, что уменьшился процент нарушений застройщиками 214-ФЗ в части привлечения денежных средств населения, когда застройщик не заключает с дольщиками договор долевого участия, а использует иную схему. У нас сегодня эта цифра составляет 1% от всех нарушений",- отметил Гончаров.

При этом он уточнил, что порядка 30% нарушений связано с предоставлением застройщиками информации в Единую инфосистему жилищного строительства: сведения направляются несвоевременно или неактуальны. Еще 25% нарушений связано с несвоевременной подачей отчетности.

Ранее Гончаров сообщил, что в Москве 76% строящихся жилых проектов будут завершены без использования проектного финансирования, по старой схеме привлечения средств дольщиков.