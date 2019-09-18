ЦБ зафиксировал снижение ипотечных ставок в августе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в России в августе снизились в диапазоне от 0,2 до 2 п. п. по сравнению с январем этого года. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Мониторинг заявленных ипотечных процентных ставок за январь - август 2019 года показал в основном их снижение в августе по сравнению с январем в диапазоне 0,2-2,0 процентного пункта", - говорится в документе.

При этом в январе - июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года россияне стали брать в среднем более крупные ипотечные кредиты. Так, за январь - июль россияне взяли 676 тыс. новых ипотечных кредитов на общую сумму в 1,5 трлн рублей. Это ниже, чем за январь - июль 2018 года в количественном выражении на 13,9% и в денежном измерении на 4,5%, следует из материалов ЦБ.