Число сделок с ипотекой в Москве уменьшилось в августе на 13%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число ипотечных договоров в Москве по итогам августа 2019 года сократилось на 13%, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Росреестра.

"В августе текущего года в столице оформлено 7006 договоров ипотечного кредитования. По сравнению с показателем июля (8015), снижение составило 13%", - говорится в материалах.

В ведомстве уточняют, что в августе этого года уровень ипотечных сделок в Москве был сопоставим с результатами февраля, относительно спокойного месяца. Однако там добавляют, что за последние пять лет подобное месячное снижение было зафиксировано лишь в 2015 году - на 16% в августе по отношению к июлю.

"Последний месяц лета стал первым после перехода строительной отрасли на новую модель финансирования. Вероятно, количественные колебания по всем сделкам в Москве вызваны, в том числе, состоянием адаптации рынка к реформе долевого строительства. В свою очередь на покупательский спрос мог повлиять фактор ожидания более выгодных кредитных предложений от банков на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Всего с января по август 2019 года в Москве зарегистрировано более 57 тыс. ипотечных сделок, что на 5% выше показателя аналогичного периода 2018 года (54,83 тыс.).