Минстрой настаивает на запрете нового строительства в зонах подтопления

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минстрой России рекомендует органам местного самоуправления более взвешенно подходить к разработке документов территориального планирования, в частности, к генеральным планам тех поселений, которые находятся в зоне паводков, чтобы избежать новых чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил во вторник глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Ранее на совещании президент России Владимир Путин заявил, что Минстрой России станет интегрирующим центром для решения вопросов ликвидации последствий паводков.

"Минстрой будет настаивать на том, чтобы жилье не строили там, куда пришла вода, потому что в противном случае мы будем постоянно ходить по кругу", - сказал Якушев на совещании по вопросам обеспечения жильем и проведению капремонта в зонах подтопления Амурской области.

Как было отмечено на совещании, в Хабаровском крае после наводнения 2013 года суды оставили гражданам право собственности на земли, попавшие в зону затопления. Несмотря на то, что вид разрешенного использования позволял заниматься на этих участках только аграрной деятельностью, были построены жилые дома, которые повторно оказались затопленными в 2019 году. Якушев отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на статусе тех участков, которые попали в зону подтопления в 2019 году, и отразить изменения в генеральных планах территорий. "Мы рассматриваем все решения, которые позволят отразить зоны подтопления в генеральных планах, в том числе и возможное отчуждение постоянно подтапливаемых участков в муниципальную собственность", - пояснил министр.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось более 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

По данным, представленным в Минстрой правительством Амурской области, в результате обильных дождей в регионе пострадало 879 жилых помещений, из которых 387 не подлежат восстановлению.