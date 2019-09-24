Госдума уточнила в I чтении полномочия единого института развития в жилищной сфере

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на корректировку целей, задач и функций единого института развития в жилищной сфере (в настоящее время таким институтом развития является АО "ДОМ.РФ"). Документ был инициирован правительством РФ.

Из целей деятельности ДОМ.РФ предлагается исключить развитие объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства. При этом предлагается дополнительно включить цель по развитию городской среды. Основные задачи единого института дополняются задачами по содействию развитию и повышению качества городской среды, развитию рынка аренды помещений, предназначенных для проживания граждан.

ДОМ.РФ наделяется новыми функциями по передаче своих земельных участков в безвозмездное пользование для создания арендного жилья или жилищного строительства. Передача земель будет происходить по решению межведомственной комиссии. Также единый институт получит полномочия по реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества, расположенных на его земельных участках; по оказанию содействия в развитии городской среды органам госвласти и органам местного самоуправления, а также юридическим лицам.

Предусматривается возможность не только безвозмездной, но и возмездной передачи земельных участков либо другого имущества ДОМ.РФ без проведения торгов в собственность, аренду, безвозмездное пользование юрлицам либо публично-правовым образованиям в соответствии с решениями президента и правительства РФ. Помимо продажи единым институтом земельных участков и расположенного на них имущества, ДОМ.РФ сможет безвозмездно передавать в собственность субъекта РФ или муниципальную собственность земельные участки, занятые объектами недвижимости, принадлежащими региону или муниципалитету.

Наряду с определенными в настоящее время требованиями вводится новые: так, для участников аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков ДОМ.РФ вводится требование к минимальной стоимости активов, минимальному размеру собственных средств, наличию у них или их основного общества определенного уровня кредитного рейтинга, а также наличию опыта работы по определенным договорам. ДОМ.РФ сможет запрашивать у органов госвласти и организаций копии документов о результатах контрольных мероприятий по проверке использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, а в случае отсутствия таких документов - устанавливать обязанность соответствующего федерального органа проверять использование земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости и направлять такой документ в ДОМ.РФ.

В то же время ряд функций единого института предлагается исключить. В частности, исключается функция по проведению аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров аренды земельных участков единого института для строительства стандартного жилья, а также договоров аренды земельных участков для строительства стандартного жилья в минимально требуемом объеме. В части годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности единого института законопроектом исключаются нормы, предусматривающие направление годового отчета президенту РФ, в Госдуму, Совет Федерации и правительство.