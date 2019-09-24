Путин попросил ЦБ внимательно наблюдать за ситуацией с внедрением механизма эскроу-счетов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Центробанк РФ должен внимательно наблюдать за ситуацией, связанной с переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

"Я вас очень прошу внимательно за этим наблюдать, потому что очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над этой инфраструктурой, региональные, должны поддержать. И федеральное правительство тоже", - обратился глава государства к руководителю Банка России. По мнению Путина, "нужно поддержать регионы с точки зрения финансовой обеспеченности для решения всех этих вопросов, если у них самих силенок не хватает".

"Мы с вами регулярно это обсуждаем, будем и дальше это делать, но в текущем режиме. Конечно, роль Центрального банка тоже достаточно большая", - заметил президент РФ.

В ходе встречи Набиуллина доложила президенту о том, что процесс перехода на механизм эскроу-счетов "идет непросто, не без проблем". "И так как он достаточно сложный, мы постоянно его сопровождаем", - сказала глава ЦБ.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, размещаются на банковских счетах эскроу, при этом строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.