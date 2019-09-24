Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной по льготной ставке квартире, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, для запуска программы готовится соответствующее постановление правительства, которое будет сформировано по "готовым лекалам" существующей льготной семейной ипотеки. "Там надо будет просто прописать критерии. Президент говорил про молодые семьи, нужно будет прописать, что такое "молодая семья". И очевидно, что мы, наверно, будем [вносить] туда какой-то критерий, чтобы люди, которые получили эту ипотеку, должны там какое-то время жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку [под 2%] купили квартиру, продали ее и купили квартиру в Московской области", - сказал Моисеев.

Необходимый срок проживания в купленной по льготной программе квартире сейчас обсуждается. "Как раз сегодня у нас намечено, может быть, успеем поговорить с Министерством по развитию Дальнего Востока и посмотрим, с ними обсудим. Реализовывать программу, скорее всего, будет Минфин с участием ДОМ.РФ", - отметил замминистра. Банк "ДОМ.РФ" будет якорным участником, все желающие банки также смогут участвовать в программе, добавил он.

Субсидирование программы потребует около 3 млрд рублей из федерального бюджета в 2020 году и до 7 млрд рублей в год к 2025-2026 годам, сообщил Моисеев.

"Главное сейчас успеть в поправки к бюджету 2019 года, чтобы успеть деньги на это дело выделить. Я думаю, что в 2019 году потребуются минимальные суммы, фактически за этот год мы будем платить за ипотеку, выданную в ноябре. То есть на этот год потребуется, может быть, 100 млн рублей", - рассказал Моисеев.

"На следующий год, я думаю, нам это встанет миллиарда в 3 [рублей], и потом будет нарастать к 2025-2026 году, когда мы ожидаем, что это будет 7 млрд [рублей] в год", - добавил замминистра.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "дальневосточного гектара". На эти цели предполагается направить средства государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.