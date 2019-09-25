На расселение непригодного жилья в 2020-2022 годах из бюджета выделят 100 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. На расселение 3,4 млн кв. м непригодного жилья в 2020-2022 годах из бюджета выделят 100 млрд рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме.

"В планах на ближайшие три года расселить более 3,4 млн кв. м непригодного жилья, и на эти цели в бюджете предусмотрено 100 млрд рублей", - отметил Силуанов.

Согласно опубликованным на сайте правительства информационным материалам о национальных проектах, утвержденных в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года, одной из целей проекта "Жилье и городская среда" является сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.