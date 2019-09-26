В СФ разработали законопроект о праве аренды производственных зданий колоний без торгов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федераций по экономической политике Андрей Кутепов разработал и в четверг внесет в Госдуму законопроект о праве бизнесменов арендовать производственные помещения учреждений ФСИН без торгов, если ранее они были признаны несостоявшимися. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Законопроект предоставляет право заключить договор аренды или безвозмездного пользования на производственные объекты учреждений уголовно-исполнительной системы без проведения торгов, если ранее проведенные торги признаны несостоявшимися. Устранение необходимости проведения конкурсов, аукционов при размещении производств сторонними организациями в исправительных учреждениях ФСИН России значительно расширит возможности по привлечению осужденных к труду, а также позволит восстановить и содержать государственное имущество в надлежащем состоянии", - говорится в пояснительной записке.

Сенатор напомнил, что за федеральными казенными учреждениями уголовно-исполнительной системы закреплены производственные здания для организации трудовой адаптации осужденных. При этом более 40% из них, как отмечается в пояснительной записке, не эксплуатируется или эксплуатируется частично из-за отсутствия заказов и сбыта продукции. Кроме того, большинство неиспользуемых производственных объектов колоний требуют капитального или текущего ремонта. Как отмечает автор документа, проводимые в 2015-2018 годах аукционы на заключение договоров аренды имущества признаны несостоявшимися, так как была подана лишь одна заявка или такие заявки отсутствовали вовсе.

"Указанные меры направлены на то, чтобы исключить случаи содержания или хранения учреждениями ФСИН России брошенного имущества предпринимателей при прекращении деятельности на территории учреждения ФСИН России, а также исключить в обозначенных случаях необоснованные расходы на оплату коммунальных услуг. Данные мероприятия сократят расходы учреждения ФСИН России, что положительно скажется на общей экономической ситуации", - подчеркивается в законопроекте.

По словам сенатора, благодаря законопроекту количество трудоустроенных осужденных при пессимистичном прогнозе увеличится на 1,8 тыс. в год, при оптимистичном - на 12,7 тыс. Социально-экономический эффект от реализации законопроекта при пессимистичном прогнозе в год составит 751 млн рублей, за счет полученной осужденными зарплаты потерпевшим от совершенных ими преступлений будет выплачено 687 млн рублей. При оптимистичном прогнозе социально-экономический эффект, согласно прогнозам сенатора, в год составит 1,51 млрд рублей, в том числе возмещение ущерба потерпевшим - 1,05 млрд рублей, НДФЛ - 221,8 млн рублей, экономия федерального бюджета на содержание осужденных составит 229 млн рублей.