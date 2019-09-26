Володин предложил Минфину создать рабочие группы по обеспечению сирот жильем

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг предложил первому вице-премьеру - министру финансов РФ Антону Силуанову создавать рабочие группы для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот в регионах.

"Регионы не решат эту проблему самостоятельно. Регионы, у которых бюджет-донор, да, имеют резервы для решения этих проблем. А регионы-реципиенты - откуда [они возьмут средства]? Они же с вами на соглашении, вы им прописываете все", - обратился Володин к Силуанову на пленарном заседании Думы в ходе обсуждения законопроекта об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

В связи с этим спикер призвал выработать решение данного вопроса. "Каким оно будет - зависит от нас, но его откладывать вновь в долгий ящик нельзя, потому что это касается десятков тысяч детей-сирот", - сказал Володин.

"Неправильно, коллеги. Давайте мы по таким вот сложным вопросам договоримся с Минфином, создадим рабочие группы и постараемся до рассмотрения бюджета на следующий год выйти с предложением", - продолжил он. "Антон Германович, давайте вместе здесь на себя ответственность [возьмем] с понимаем того, что мы можем сделать, что не можем", - обратился спикер к главе Минфина.

Силуанов данное предложение принял. "Готовы в рамках этой рабочей группы выработать план", - сказал он.