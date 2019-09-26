В Госдуму внесен законопроект о запрете баллонов со сжиженным газом в новых жилых домах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Виктор Шрейдер в четверг внес в нижнюю палату законопроект, запрещающий поставлять в новые многоквартирные дома баллоны со сжиженным углеводородным газом.

"Потребителям в многоквартирных жилых домах при наличии технической возможности поставляется преимущественно природный газ. Поставка баллонов со сжиженным углеводородным газом во вновь вводимые в эксплуатацию многоквартирные жилые дома не допускается", - говорится в тексте законопроекта.

Депутат сослался на статистику МЧС, согласно которой в период 2014-2018 годов в России произошло 54 взрыва газа в многоквартирных жилых домах, в результате которых 137 человек погибли и более 500 пострадали.

По словам Шрейдера, главными причинами таких аварий были ненадлежащая эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования или его техническое состояние. "В ряде случаев причиной взрывов послужило использование поставляемого в баллонах сжиженного природного газа (пропан-бутановая смесь)", - уточнил парламентарий.

Документом также предлагается на законодательном уровне обязать газоснабжающие организации одорировать газ, "придавая ему резкий, неприятный запах". "При этом использование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, не предусматривающего автоматическое отключение подачи газа при наличии его утечки и загазованности помещений, запрещается", - указывается в тексте законопроекта.

По мнению Шрейдера, принятие законопроекта повысит надежность использования газового оборудования и безопасность проживания граждан в многоквартирных жилых домах.