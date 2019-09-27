Медведев поручил подготовить предложения по улучшению регулирования сферы арендного жилья

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил к 20 ноября подготовить предложения по совершенствованию регулирования сферы арендного жилья в России. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу перечне поручений главы кабмина по итогам его общения с бизнесменами и экспертами в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" 11 сентября.

"Представить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части регулирования отношений, возникающих в связи с заключением и исполнением договоров аренды и договоров найма жилых помещений", - говорится в документе. Поручение адресовано Минстрою и Минэкономразвития с участием АО "Дом.РФ", срок его исполнения - до 20 ноября текущего года.

Во время эфира 11 сентября Медведев отметил, что рынок арендного жилья в России занимает около 10%, тогда как в среднем в мире этот показатель составляет около 50%. Он обратил внимание на то, что проблема развития этого сектора лежит не только в экономической плоскости, но и в психологической, поскольку после советского периода большинство людей захотело получить жилье в собственность. "Но есть и экономические проблемы. Нам действительно надо стимулировать именно строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что для развития рынка арендного жилья в России необходимо, в частности, правильное регулирование. "Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья, потому что в основном наше жилищное законодательство всегда было ориентировано на договор социального найма или отношения, связанные просто с собственностью на жилье", - заметил глава кабмина.