Спрос россиян на аренду жилья в хостелах за год сократился на 2,9%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спрос россиян на аренду временного жилья в хостелах в январе-сентябре 2019 года сократился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании "Авито Недвижимость", опубликованном в пятницу.

"За год объем предложения по продаже хостелов как готового бизнеса вырос на 7,9%. При этом спрос сократился на 2,9%. Накануне вступления в силу нового закона произошло самое сильное падение - на 23%", - говорится в сообщении.

Как отмечают авторы исследования, до 80% хостелов в стране находятся в Москве и Санкт-Петербурге, в них проходят около 63% от общего числа сделок. Хостел как гостевой бизнес в России можно приобрести за сумму от 90 тыс. до 34,5 млн руб. Средний размер сделки по стране составил 1,39 млн руб. - по сравнению с прошлым годом цена снизилась на 40%.

Спрос на краткосрочную аренду места в хостеле упал в большинстве крупнейших городов России (20 из 26), а предложение выросло в 14 из 26 городов. Лидером по росту спроса стала Ялта - здесь он вырос более чем в два раза, предложение, в свою очередь, выросло на 56%. В числе лидеров по росту спроса также оказались Челябинск (28%), Красноярск (8%), Ростов-на-Дону (6%) и Омск (5%). По росту предложения лидируют Челябинск (67%) и Москва (58%).

Спрос на долгосрочную аренду также упал в большинстве городов, сильнее всего - в Калининграде (на 90%). Самое дорогое проживание в хостеле обойдется гостям Хабаровска (12 тыс. руб. в месяц), Москвы (9 тыс. руб. в месяц) и Сочи (8,5 тыс. руб. в месяц). Дешевле всего проживание в хостеле будет в Челябинске (2,5 тыс. руб. в месяц).

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях с 1 октября 2019 года.