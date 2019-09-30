Средняя сумма ипотечного кредита в России увеличилась до 2,5 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Средняя сумма выдаваемого кредита на покупку недвижимости в РФ за январь - август 2019 года составила 2,5 млн рублей и по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года увеличилась на 10%, а за два года - с августа 2017 года - выросла на 25%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".

В материале отмечается, что средний срок по ипотеке составляет 17 лет, в начале 2018 года фиксировался на уровне 14 лет.

По данным бюро, с конца 2018 года до начала лета 2019 года отмечается рост полной стоимости кредита (ПСК) на один процентный пункт, до 11,5%, "хотя после снижения ключевой ставки ЦБ РФ есть предпосылки к ее снижению". В исследовании отмечается, что 70% ипотечного портфеля (1,9 трлн рублей) имеет ПСК 11% и ниже.

По данным "Эквифакс", за период январь - август 2019 года было выдано 311 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 787,7 млрд рублей. "Объемы новых ипотечных выдач ниже максимумов 2018 года, которые пришлись на конец прошлого года, из чего можно сделать вывод о том, что рост данного сегмента прекратился и, согласно прогнозу БКИ "Эквифакс", к концу 2019 года новых рекордов ожидать не следует", - отмечается в исследовании.