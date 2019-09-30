Льготной ипотекой в Якутии потенциально могут воспользоваться 8,7 тыс. молодых семей

ТАСС, 30 сентября. Список тех, кто попадает под критерии и потенциально сможет воспользоваться льготной ипотекой под 2% в Якутии, включает 8,7 тыс. молодых семей, сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев.

"У нас в списке молодых семей достаточно много, 8746, если не ошибаюсь, уже сейчас состоит. И, конечно, люди с большим воодушевлением восприняли поручение президента и ждут, когда правительство России решит", - сказал Николаев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя республики, речь идет о списке молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, озвученная цифра не является окончательной. "У нас работа идет интенсивно. Люди очень активные, по любому поводу идет живая реакция. Активно пытаются вступить в те или иные программы. Так что будем работать. Скорее всего, эта цифра будет расти", - отметили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. Такие условия будут доступны получателям "дальневосточных гектаров", а также молодым семьям.