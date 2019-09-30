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Объем выданных в России в январе - августе ипотечных кредитов снизился на 5,2%

Всего за отчетный период выдано 782,7 тыс. ипотечных кредитов, отметили в ЦБ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские банки за январь - август 2019 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 1,721 трлн рублей, что на 5,23% меньше, чем годом ранее (1,816 трлн рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Всего за отчетный период выдано 782,7 тыс. ипотечных кредитов - на 14,1% меньше по сравнению с прошлым годом (911,3 тыс.).

Совокупный ипотечный портфель банков РФ за январь - август 2019 года достиг 7,1 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,2%.

Объем просроченной задолженности вырос на 7,49%, до 64,4 млрд рублей (годом ранее - 59,9 млрд рублей).

Средневзвешенная ставка по ипотеке в августе составила 9,91% против 10,24% в июле.

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