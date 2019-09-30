Развитие рынка ипотечных ценных бумаг снизит ставку по ипотеке на 1-1,5%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Развитие рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) в России позволит снизить среднюю ипотечную ставку на 1-1,5%. Об этом говорится в плане мероприятий (дорожной карте), утвержденном первым заместителем председателя правительства - министром финансов Антоном Силуановым и опубликованном в понедельник на сайте правительства РФ. Дорожная карта разработана Минфином совместно с Дом.РФ, Банком России и Минэкономразвития, отмечается в сообщении кабмина.

"Реализация плана мероприятий обеспечит возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования в объеме до 7 трлн рублей в 2019-2024 годах, что будет способствовать росту конкуренции на рынке ипотечного жилищного кредитования и снижению ставок для заемщиков на 1-1,5% годовых", - говорится в тексте документа.

Что предлагается

Реализация дорожной карты позволит привлечь широкий круг инвесторов, в том числе и государственных, что обеспечит поступление денежных ресурсов в реальный сектор - рынок недвижимости, отмечается на сайте кабмина. План мероприятий подразумевает принятие федеральных законов - о дополнительных механизмах финансовой устойчивости поручителя по ипотечным облигациям, которым выступит Дом.РФ, и об исключении риска банкротства банка-держателя счетов ипотечного агента.

Также к марту 2020 года должен быть разработан проект постановления правительства, которое разрешит инвестировать пенсионные накопления в ипотечные бумаги и снизит стоимость транзакций для участников рынка. К этому же сроку предполагается разработать еще одно постановление кабмина, которое разрешит инвестировать в ипотечные бумаги госкомпаниям и госкорпорациям, следует из документа. Также предлагается допустить ипотечные облигации в перечень ценных бумаг, в которые могут размещаться накопления для жилищного обеспечения военнослужащих. Также дорожная карта предполагает, что процесс работы рынка ипотечных ценных бумаг станет более технологичным, качественным с точки зрения оценки.

Снижение барьеров и рисков

Как отметил заместитель председателя Металлинвестбанка Селим Агарзаев, развитие рынка ипотечных ценных бумаг в России останавливало отсутствие ликвидности на рынке, а также инвесторов, которые бы ее обеспечивали. По словам исполнительного директора Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Евгения Якушева, дорожная карта предполагает ряд мероприятий, которые снизят ограничения, мешающие инвесторам покупать ипотечные бумаги.

"Механизм ипотечных ценных бумаг дает банкам-кредиторам возможность привлекать относительно недорогое фондирование, перераспределять риски, характерные для долгосрочного кредитования, снижать нагрузку на капитал. Все это в комплексе должно содействовать увеличению объемов кредитования, снижению ставки и, как результат, повышать доступность жилищных кредитов для граждан. Безусловно, для этого необходим достаточно емкий и ликвидный рынок ИЦБ", - отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

По мнению заместителя председателя ВЭБ.РФ Сергея Лыкова, изменения, прописанные в дорожной карте, позволяют расширить инвестиционные возможности Государственной управляющей компании (ГУК, работает с пенсионными накоплениями более 39 млн человек - клиентов Пенсионного фонда России) за счет увеличения доли инструментов, полностью отвечающих интересам будущих пенсионеров.

"С одной стороны, это снижение рисков инвестирования за счет поручительства Дом.РФ и за счет наличия дополнительного обеспечения в виде пула ипотечных кредитов, с другой - привлекательная доходность инвестирования", - сказал Лыков. Дорожная карта по развитию ипотечных ценных бумаг позволит сформировать новый рынок, который будет конкурировать с другими рынками высокого качества, включая муниципальный, ОФЗ (облигации федерального займа) и рынок корпоративных бумаг, считает старший вице-президент Райффайзенбанка Илья Жила.

О развитии рынка ИЦБ в России

Увеличение объема ипотечного кредитования и снижение ипотечных ставок в России - одни из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Выпуск ипотечных ценных бумаг является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта. Ипотечные ценные бумаги Дом.РФ - рыночный механизм снижения ставок по ипотеке. Банк России в 2016 году установил коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации Дом.РФ и рублевые ипотечные облигации с поручительством Дом.РФ в размере 20% вместо 100%. Летом 2019 года ЦБ установил коэффициент при расчете рыночного риска по ИЦБ Дом.РФ в торговых портфелях банков 8% вместо 100%, что снижает их нагрузку на капитал банка-инвестора примерно в 10 раз и ставит на один уровень с надежными корпоративными бондами.

Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ипотечные ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы. Всего с декабря 2016 года состоялось 12 сделок общим объемом более 320 млрд рублей.