Строительство ЖК "Университетский" в Нижегородской области планируют завершить в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Строительство проблемного жилого комплекса "Университетский" в Нижегородской области планируют закончить к концу 2021 года. Об этом сообщил журналистам во вторник глава региона Глеб Никитин.

"Объект начал строиться во втором квартале 2016 года. Работы прекратились в начале 2017 года в связи с отсутствием финансирования. Теперь, согласно решению суда, достройку ЖК будет осуществлять АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству", строительство планируется завершить до конца 2021 года", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что по каждому объекту незавершенного строительства в Нижегородской области идет поиск индивидуального решения.

"Скоро сдвинется с мертвой точки строительство дома на площади Сенной, зашел инвестор на долгострой на улице Родионова, завершается строительство дома на улице Ошарской. Достраиваются "Новинки Smart City". Сформирована дорожная карта по достройке ЖК "Окский берег" совместно с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства и по другим объектам", - добавил Никитин.

В апреле вице-премьер Виталий Мутко утвердил дорожную карту по достройке 88 проблемных домов в Нижегородской области в проектах групп компаний "Квартстрой" и "Экоград" (в них входят указанные застройщики). По данным Фонда защиты прав дольщиков, будут восстановлены права 5,06 тыс. дольщиков в жилых комплексах (ЖК) "Окский берег", "Квартал Европейский", "На Гончарова", а также ЖК "Новинки Smart City".

Ранее заместитель гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс сообщал, что на завершение строительства всех объектов потребуется 11,8 млрд рублей. Планировалось, что на достройку объектов будут привлечены как федеральные средства, так и деньги регионального бюджета. Часть средств может быть возмещена за счет реализации свободных помещений после введения объектов в эксплуатацию.