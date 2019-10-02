Эксперты отметили самый высокий за два года квартальный рост цен жилья после ввода эскроу

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра в российских новостройках выросла на 3,3% за три месяца, прошедших с момента перехода строительной отрасли на проектное финансирование, что стало самым серьезным квартальным изменением цен за два года. Об этом говорится в сообщении "Авито Недвижимость".

"По итогам трех месяцев работы рынка по новым правилам 1 кв м в новостройках в стране подорожал на 3,3%. Это самый большой рост цены в течение квартала за последние два года", - говорится в сообщении.

Переход на новую модель финансирования жилищного строительства произошел в России 1 июля 2019 года. Застройщики лишились права привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан теперь должны храниться на счетах эскроу, раскрыть которые строительные компании смогут только после ввода объекта в эксплуатацию, при этом вести работы они должны за счет кредитов. Большая часть проектов при этом получила право достраиваться по прежней схеме. Речь идет о строящемся жилье, которое соответствует утвержденным правительством РФ критериям неприменения эскроу (строительная готовность на уровне от 30%, объем привлеченных средств дольщиков не менее 10%). По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), из 118,2 млн кв. м жилья в стройке более 70 млн кв. м возводится по старой схеме.

"Несмотря на то, что львиная доля объектов продолжает строиться по старым правилам, изменения уже начали влиять на рынок. Темпы роста в первом квартале работы после вступления в силу нового закона оказались выше, чем в предыдущие периоды. На общий показатель действует как увеличение цены для объектов, перешедших на проектное финансирование, так и желание участников рынка воспользоваться формальным поводом для увеличения цен", - приводятся в сообщении "Авито Недвижимость" слова руководителя направления новостроек Дмитрия Алексеева.

В релизе также отмечается, что по итогам третьего квартала средняя цена квадратного метра на первичном рынке составила 72,8 тыс. рублей. Это на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Наибольший рост цен зафиксирован в Ленинградской области (на 17% по сравнению с прошлым годом), Татарстане (16%) и Ростовской области (16%). В Москве и Санкт-Петербурге квадратный метр жилья подорожал на 13% и 11%, до 237,6 тыс. рублей и 126,5 тыс. рублей соответственно.