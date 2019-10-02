В Забайкалье лишь на 7% освоили средства по нацпроекту "Жилье и городская среда"

ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Кассовое освоение средств по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Забайкальском крае составляет лишь 7% при общем показателе освоения всех нацпроектов в 36%. Об этом в среду ТАСС сообщили в правительстве региона.

В 2019 году на реализацию нацпроектов в Забайкалье планируется потратить более 8,9 млрд рублей, 6,7 млрд рублей из которых - средства федерального бюджета. Во вторник прокуратура края сообщила, что, по данным на 1 сентября, фактическое финансирование национальных проектов в регионе составляло лишь 30%, а исполнение - чуть более четверти. Начались проверки краевых министерств, ответственных за реализацию нацпроектов.

"На 27 сентября кассовое освоение [средств, выделенных Забайкальскому краю на национальные проекты] составляло 36%. Наибольшие опасения вызывает нацпроект "Жилье и городская среда", где кассовое освоение - 7%", - сказал собеседник агентства.

В региональном правительстве отметили, что в целом по стране кассовое освоение федеральных средств нацпроектов превышает 40%, а средний показатель в Дальневосточном федеральном округе - 36%. Показатели лучше забайкальских демонстрируют Камчатка, Чукотка и Магаданская область. В остальных регионах Дальнего Востока процент освоения этих средств находится на том же уровне, что в Забайкалье, либо ниже.

Самый высокий уровень кассового освоения Забайкальский край демонстрирует по нацпроектам "Здравоохранение" и "Культура" - 55% и 53% соответственно. Помимо нацпроекта "Жилье и городская среда", опасения властей вызывает реализация национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", так как есть отставания в ремонте нескольких дорог. "По остальным нацпроектам кассовое освоение идет по планам", - подчеркнули в краевом кабмине.

Забайкальский край участвует в 11 национальных проектах, во всех, кроме "Науки". В регионе запланировано строительство и реконструкция 146 объектов, приобретение 135 единиц оборудования. До 2021 года в крае финансирование мероприятий нацпроектов запланировано на сумму 22,8 млрд рублей. В июле глава края Александр Осипов потребовал применить дисциплинарные меры к виновным в низком уровне исполнения национальных проектов в регионе.