Власти Петербурга обеспечат новым жильем 40 ветеранов войны к 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга передаст в собственность к 2020 году новые квартиры 40 ветеранам войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщил в среду журналистам председатель городского жилищного комитета Виктор Борщев.

"Около 40 ветеранов, состоящих на жилищном учете, выбрали вариант получения квартиры. Ввод этих квартир в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года, передача их в собственность состоится в начале следующего года", - сказал Борщев.

В апреле 2019 года городские власти передали документы на новые квартиры 24 ветеранам Великой Отечественной войны и шести бывшим узникам концлагерей. В 2018 году жилищные условия были улучшены для 37 ветеранов Великой Отечественной войны, всего же на учет в прошлом году было принято 122 ветерана.

Всего до конца 2019 года правительство Санкт-Петербурга обеспечит жильем 6,5 тыс. семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 6,2 тыс. уже обеспечены новой жилой площадью.