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Ульяновская область получит 1,4 млрд рублей на помощь дольщикам

Этот объем финансирования позволит завершить большую часть объектов, отметил губернатор региона Сергей Морозов

УЛЬЯНОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области достигли договоренности о выделении федеральных средств в размере 1,4 млрд рублей на строительство жилья для обманутых дольщиков. Об этом в четверг доложил губернатор региона Сергей Морозов полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.

"Важным пунктом обсуждения стало решение проблем участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сергей Морозов сообщил полпреду, что 2 октября в Москве по итогам рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко достигнута договоренность о выделении региону на завершение строительства 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Морозов отметил, что этот объем финансирования позволит завершить большую часть объектов. "Благодаря этой сумме в течение этого и следующего года мы закрываем более 70% из списка объектов, но на решение проблемы в полном объеме нам необходимо 2,5 млрд рублей", - цитирует губернатора пресс-служба.

В регионе в 2019 году был создан фонд защиты прав дольщиков. По информации пресс-службы правительства, регион одним из первых подал заявку на финансирование из одноименного федерального фонда. Ульяновские власти также приняли закон, позволяющий выделять субсидии из областного бюджета на завершение строительства проблемных объектов.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичМорозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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