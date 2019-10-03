Ульяновская область получит 1,4 млрд рублей на помощь дольщикам

УЛЬЯНОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области достигли договоренности о выделении федеральных средств в размере 1,4 млрд рублей на строительство жилья для обманутых дольщиков. Об этом в четверг доложил губернатор региона Сергей Морозов полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.

"Важным пунктом обсуждения стало решение проблем участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сергей Морозов сообщил полпреду, что 2 октября в Москве по итогам рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко достигнута договоренность о выделении региону на завершение строительства 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Морозов отметил, что этот объем финансирования позволит завершить большую часть объектов. "Благодаря этой сумме в течение этого и следующего года мы закрываем более 70% из списка объектов, но на решение проблемы в полном объеме нам необходимо 2,5 млрд рублей", - цитирует губернатора пресс-служба.

В регионе в 2019 году был создан фонд защиты прав дольщиков. По информации пресс-службы правительства, регион одним из первых подал заявку на финансирование из одноименного федерального фонда. Ульяновские власти также приняли закон, позволяющий выделять субсидии из областного бюджета на завершение строительства проблемных объектов.