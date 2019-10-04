Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.

"Мы сейчас прорабатываем эти вопросы [которые связаны с выходом компании на рынок Дальнего Востока]. Были акценты на том, что надо сделать жилье доступным, увеличить количество строительства жилья, также нужно подумать о качестве. Мы сейчас смотрим активно такие регионы как Владивосток, Сахалин, Камчатка, Петропавловск-Камчатский. То есть мы смотрим разные регионы на Дальнем Востоке, и идет вопрос проработки, в том числе мы рассматриваем проекты генподряда, в том числе, смотрим нашу технологическую ПИК франшизу. Сейчас самое время для Дальнего востока", - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что крупнейший российский застройщик - группа "ПИК" - может в ближайшее время подписать соглашение с Минвостокразвития о строительстве жилья на Дальнем Востоке. Эксперты, опрошенные ТАСС, сочли, что это позволит увеличить объемы строительства в федеральном округе.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время возводит 7,4 млн кв. м.