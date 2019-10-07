Комитет Думы одобрил проект о возмещении членам ЖСК, созданных при банкротстве застройщика

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр требований участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Предполагается, что возмещение членам ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, будет выплачиваться из средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев и главы профильных комитетов. Как отмечал Володин, действующее законодательство ставит участников ЖСК в неравное положение по сравнению с дольщиками.