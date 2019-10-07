В Саратовской области запретили строить здания выше десяти этажей

САРАТОВ, 7 октября. /ТАСС/. Запрет на строительство зданий выше десяти этажей в населенных пунктах, за некоторыми исключениями, вступил в силу в Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В начале октября вступил в действие норматив, устанавливающий предельно допустимую этажность - десять этажей, объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного назначения в населенных пунктах Саратовской области. При этом предусмотрен ряд исключений", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, строительство допускается, в частности, в целях комплексного развития городской территории - по инициативе правообладателей недвижимости или по инициативе органа местного самоуправления. Также этажность можно изменить в случае комплексного освоения земель для строительства жилья эконом-класса, завершения строительства домов обманутых дольщиков, завершения инвестиционных проектов в границах зон перспективного развития жилой застройки.

Таким образом, считают власти, в регионе удастся переформировать подходы к комплексной застройке, создать комфортное городское пространство для жителей.