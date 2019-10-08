Российские военные строители сдали с начала года более 2 тыс. зданий и сооружений

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. зданий и сооружений, возведенных российскими военными строителями, введены в эксплуатацию с начала года. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На эти цели в текущем году было выделено почти 168 миллиардов рублей", - сказал Шойгу.

По его словам, "на начало октября принято в эксплуатацию 2338 зданий и сооружений, что на 15% больше, чем в прошлом году". К концу декабря их число увеличится до 3751 объекта.

"В 2019 году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей, включая предоставление постоянного и служебного жилья, выплату компенсаций за наем жилья и получение жилья в рамках накопительно-ипотечной системы", - сказал министр.