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Продажи новостроек в Петербурге упали на 9% за девять месяцев 2019 года

В городе и пригородах было продано 3,2 млн кв. м жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Продажи строящегося жилья в Петербурге и пригородах за девять месяцев 2019 года составили 3,2 млн кв. м, сообщается во вторник в исследовании консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

"По итогам девяти месяцев было продано 3,2 млн кв. м - на 300 тыс. кв. м меньше, чем [за аналогичный период] 2018 года", - говорится в сообщении. Таким образом, объем продаж за указанный период этого года снизился на 9,4%.

По итогам III квартала в Петербурге и пригородной зоне было продано около 1 млн кв. м жилья. "Если исключить из выборки ажиотажные годы, то такой объем спроса в квартал можно уже считать нормой. В прошлом году из-за ожидания покупателями роста цен в связи с переходом застройщиков на эскроу и из-за реального увеличения стоимости жилья спрос был ажиотажным", - приводятся в исследовании слова руководителя консалтингового центра Ольги Трошевой.

По итогам III квартала средняя цена одного квадратного мера жилья в масс-маркете выросла на 1,4% в городской черте и на 0,7% в пригородах, за девять месяцев стоимость на этих территориях увеличилась на 5,8% и на 5,9% соответственно, составив 110,5 тыс. рублей за кв. м в Петербурге и 74,1 тыс. рублей в пригородах. Трошева прогнозирует, что по итогам года объем спроса может превысить 4 млн кв. м, а рост средних цен в масс-маркете составит до 8%.

В 2018 году в Петербурге было введено 3,9 млн кв. м жилья. Регион по этому показателю занял третье место в России с долей в 5,2% от общего объема, обогнав Москву, но уступив Краснодарскому краю (второе место) и Московской области (первое место). В 2019 году в Петербурге планируется ввести 3,4 млн кв. м жилой недвижимости.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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